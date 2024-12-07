انت الأن تتابع خبر ريتا حايك تستذكر كواليس تصوير فيلم "بارانويا" إلى جانب جنيد زين الدين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستذكرت الممثلة اللبنانية ريتا حايك فيلم "بارانويا" الذي طرح عام 2021 و الذي يعاد عرضه حالياً، من خلال مجموعة صور من كواليس التصير شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب زميلها الممثل اللبناني جنيد زين الدين، و علقت على المنشور بالقول: "بما إنّو "بارانويا " عم يرجع ينعرض حبّيت إستذكر ميلا “الثّائرة” و إيّام التّصوير الجنون".

وفي وقت سابق، احتفلت الممثلة اللبنانية ريتا حايك بانتهاء الحر ب في لبنان، عبر مشاركة لحظة مؤثرة جمعتها بابنها جورج، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ريتا في مقطع الفيديو برفقة ابنها في السيارة، وقالت له: "جورج، خلصت الحرب"، ليرد هو: "إي بعرف". وعندما سألته عن شعوره بانتهاء الحرب، أجاب بفرح: "كتير".

وعلقت ريتا على الفيديو قائلة: "تحية للشـ ـهداء... ولكل مواطن لبناني فتح قلبه وبابه لأخيه اللبناني"، معبرة عن شعورها بالأمل في مستقبل أفضل.