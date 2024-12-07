انت الأن تتابع خبر رمضان 2025.. كواليس أول يوم تصوير من مسلسل ناقص ضلع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نيللي كريم مجموعة صور من كواليس أول يوم تصوير من مسلسل ناقص ضلع، الذي من المقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كواليس أول يوم تصوير من مسلسل ناقص ضلع

وظهر في الصور التي عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، وغيرهم، وعلقت نيللي كريم على الصور وكتبت: "أول يوم تصوير من مسلسل رمضان 2025".

عودة كندة علوش للموسم الرمضاني بمسلسل ناقص ضلع

وتعود النجمة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ناقص ضلع والذي يعد اسم مؤقت للعمل، وتشارك في بطولته مع النجمتين نيللي كريم وروبي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2025.

ويأتي عودة كندة علوش للموسم الدرامي الرمضاني هذا العام بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية، حيث كان آخر أعمالها مشاركتها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

أخر أعمال نيللي كريم