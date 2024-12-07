الثقافة تناقش الأزياء الشعبية المصرية.. بالسحيمي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - ضمن جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث المصري ..وفي إطار التعاون بين مركز طلعت حرب الثقافي ومركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالجمالية، التابعان لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تقام في السادسة مساء الأحد القادم (٨ ديسمبر) ندوة بعنوان: الأزياء الشعبية المصرية.

تحاضر في الندوة الأستاذة الدكتورة/ إيمان مهران الأستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتورة/ أميرة نبيل صبحى استاذة الفلسفة في الفنون التطبيقية، يدير الحوار الكاتبة الصحفية أ/ منال نور الدين، كما يعقب الندوة حفل فرقة النيل للألأت الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.