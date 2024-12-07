نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025..تفاصيل شخصية أحمد مكي في مسلسل الغاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد مكي الإستعدادات لتحضير مسلسل الغاوي الذي سيشارك به في موسم رمضان القادم 2025، ويغير أحمد مكي جلده هذه المرة ويخرج من إطار الأدوار الكوميدية حيث يلعب خلاله شخصية مجرم تائب.

تحدي جديد لـ مكي بتغيير جلده



يشهد العمل قيام مكي بتغيير جلده حيث يخرج من عباءة شخصية الكبير أوي الذي حقق بها نجاحًا كبيرًا على مدار 8 مواسم برمضان، ليبتعد عن الكوميديا تمامًا ويقدم خلال أحداث المسلسل الدراما الشعبية للمرة الأولى في مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بعيد عن الدراما.

آخر أعمال أحمد مكي

ويذكر أن مكي شارك العام الماضي بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، شارك بجانب أحمد مكي في بطولته، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي يتعرض الكبير أوي عمدة قرية (المزاريطة) والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد مكي لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بالعديد من القضايا والمشاكل التي تخص من حوله، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الكوميديا الإجتماعية والإثارة والتشويق.



وأيضًا قدم أحمد مكي مسلسل الأختيار 2 في موسم دراما رمضان 2021، بطولة كريم عبدالعزيز، وحقق نجاحًا لافتًا وقتها، وضم إياد نصار، طارق صبري، محمد علاء، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، الراحل هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.