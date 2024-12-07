نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "أوسكار - عودة الماموث" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "أوسكار - عودة الماموث" الإعلان الرسمي الأول للعمل، الذي يُعد أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة من نوعها في مصر والعالم العربي.

مزيج من المؤثرات والدراما والكوميديا

يعرض الإعلان الرسمي مشاهد تجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، والدراما المؤثرة، ولحظات الأكشن المثيرة، مع جرعات كوميدية تجعل الفيلم تجربة عائلية فريدة تناسب جميع الأعمار.

مخلوقات عملاقة وصراعات ملحمية

يتناول الفيلم قصة عودة مخلوقات منقرضة تجوب شوارع المدينة، مع مشاهد مطاردات وصراعات ملحمية توحي بفيلم يتجاوز التوقعات.

موعد الطرح وخطط عالمية

من المتوقع طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025، مع خطط لعرضه عالميًا، ليكون خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

فريق العمل والإنتاج

الفيلم من إنتاج "تريند VFX"، فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.