نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائي للافتتاح العام المقبل وفق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الافتتاح التجريبي.

إشادة بجهود الدولة في تطوير السياحة

وخلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق نمو شامل في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع السياحة، الذي يعد من أبرز مصادر الدخل القومي ومصدر رزق لملايين المواطنين.

نمو إيجابي رغم التحديات

وأكد شريف فتحي أن السياحة المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى أهمية استمرار دعم هذا القطاع لتحقيق المزيد من النجاحات.

احتفالات رأس السنة في شرم الشيخ

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أجواء الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية في شرم الشيخ، معربًا عن سعادته بحضور هذه الفعاليات لأول مرة، ومؤكدًا على دورها في تعزيز السياحة المصرية عالميًا.