نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي عبد الباقي يكشف تفاصيل أعماله الفنية في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان حلمي عبد الباقي أن مدينة شرم الشيخ تعيش أجواءً استثنائية خلال موسم الخريف، واصفًا إياها بأنها واحدة من أجمل الوجهات العالمية في هذا التوقيت.

كما أشار إلى الكرنفال العالمي الذي تحتضنه المدينة وزيادة أعداد السياح الأجانب بشكل ملحوظ.

استعدادات فنية جديدة لعام 2025

وكشف حلمي عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، عن تحضيراته الفنية لعام 2025، مؤكدًا أنه يعمل على مشاريع جديدة سيتم إطلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستجرام، مضيفًا: "بجهز لحاجات كويسة جدًا وهتنزل قريب".

السياحة والترويج المجاني لمصر

وأشار الفنان إلى الانتعاش الذي تشهده السياحة العربية والخليجية في مصر، مشيدًا بدور دعوة كبار المشاهير العالميين كوسيلة فعالة لترويج السياحة المصرية بشكل مجاني.

مشاركة نقابة المهن الموسيقية

وأكد حلمي عبد الباقي أن نقابة المهن الموسيقية تلقت دعوة للمشاركة في الكرنفال العالمي الذي يُقام ضمن احتفالات رأس السنة في شرم الشيخ، معربًا عن أمانيه بأن تعم السعادة والخير على مصر والمصريين.