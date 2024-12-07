انت الأن تتابع خبر كاردي بي: "أصرف هذا المبلغ الخيالي في الشهر" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت النجمة العالمية كاردي بي بتصريحها الجديد الذي كشفت فيه عن المبلغ الكبير الذي تصرفه شهريا، جدلا كبيرا بين المتابعين، قائلة: "حياتي غالية للغاية، أصرف ما يقارب 3 مليون دولار في الشهر".

على صعيد آخر طمأنت كاردي بي جمهورها مؤخرا، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى دخولها إلى المستشفى، وقامت بـ مشاركة منشور معهم قالت فيه: "أنا حزينة جدًا لمشاركة هذه الأخبار، لكني كنت في المستشفى أتعافى من حالة طبية طارئة في اليومين الماضيين، ولن أتمكن من الأداء في ONE MusicFest ".