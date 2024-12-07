انت الأن تتابع خبر توبا بويوكستون تتمنى التعاون مع منى زكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة التركية توبا بويوكستون في فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، التي انطلقت الخميس الماضي بحضور كوكبة من أبرز نجوم وصنّاع السينما العالميين.

وعلى هامش الحفل، عبّرت توبا عن إعجابها بالممثلين العرب، وعند سؤالها عن الفنان الذي تتمنى العمل معه، قالت: "هذا سؤال صعب، ولكن أتمنى العمل مع النجوم منى زكي وظافر العابدين".

وفي تصريحات سابقة للصحافة التركية، أكدت توبا أنها لا تخطط للعودة إلى شاشة التلفزيون في الوقت الحالي، قائلة: "أيام وساعات العمل في التلفزيون طويلة جداً هذه الأيام، وهذا غير منطقي بالنسبة لي".