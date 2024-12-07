انت الأن تتابع خبر العرب محمد رمضان يعلق على خلافه مع هذا الفنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان المصري محمد رمضان، على الاخبار التي تداولها حول خلافه مع مغني المهرجانات كزبرة، وذلك في تصريحات صحافية على اثر مشاركته في منتدى السينما والتغير المناخي، الذي عقد بوسط القاهرة أمس وقال : "إحنا مش في محل عطارة هنا"، في إشارة منه إلى اسم كزبرة.

وكان كزبرة قد علق في السابق على موضوع خلافه مع محمد رمضان، خلال العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2" الذي يشارك فيه قائلاً: "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان" ويبدو ان هناك امر حصل بينهما الا ان التفاصيل لم تكشف بعد.