انت الأن تتابع خبر إشادات واسعة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصل فريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على اشادات واسعة بعد العرض الأول العربي للعمل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس في المركز الثقافي بجدة، بحضور عدد من النقاد والسينمائيين والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي بالإضافة الى فنانين الذين حضروا العرض الأول للفيلم بالبحر الأحمر ومنهم المنتج الفني إيهاب أيوب، واحمد دواوود وعلا رشدي، واحمد خالد صالح وهنادي مهني وطه دسوقي واحمد داش ومحمود حجازي بينما حضر من فريق عمل الفيلم كل من المخرج خالد منصور والابطال عصام عمر وركين سعد و احمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي بالإضافة إلي مديرالتصوير احمد طارق بيومي وProduction Designer مارك وجيه، ومصمم شريط الصوت محمد صلاح، والمؤلف الموسيقي احمد مصطفي زكي، ومهندسة الديكور نيفين ناجي، واحمد الجندي وهند الخولي سكريبت الإضاءة ونادين مساعدة المخرج.

وأكد المخرج خالد منصور بعد عرض الفيلم انه استوحى فكرة الفيلم لأنه يعيش في حي إمبابة بالقاهرة، وكان مهم بالنسبة له في أول أفلامه أن يتكلم عن الناس الذين يعيشون من حوله والجيران ووالده وعائلته: "كان من المهم لي أن احكي عنهم بصدق، ولقد مررنا بخطوات كثيرة انا ورشا حسني ومحمد الحسيني وعملنا عن تطوير العمل خلال 9 سنين وإيجاد سبل لتطوير سكريبت الفيلم، إلي أن حصلنا على أول جائزة تطوير وكانت قيمتها 9000 دولار، واتفقنا ان يتم إنفاقها بالكامل على تطوير السيناريو وقمنا بتطويره مع سيناريست محترفة حتي نصل إلى نسخة متماسكة إلي أن وصلنا إلي النسخة الـ 13 وهي التي تم تنفيذها"

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".