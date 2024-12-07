نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثقافة في مطروح.. أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي الفني والأدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد فرع ثقافة مطروح مجموعة من الأنشطة الفنية والأدبية المتنوعة ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف وبرامج وزارة الثقافة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني في مختلف المحافظات.

محاضرات أدبية وإبداع شعري

أقام قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "فن الشعر" ألقاها د. محمد حلمي الهجام، تحدث فيها عن تطور الشعر العربي منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحديث.

كما شهد القصر ورشة أدبية بعنوان "فن العروض" قدمها الشاعر علاء أبو خلعة بالمعهد الأزهري، وتناولت قواعد العروض والبحور الشعرية.

ورش تشكيل فنية للأطفال

شاركت الفنانة صحراء وصفي في ورشة تشكيل باستخدام الورق الملون، حيث أبدع الأطفال في تصميم أشكال فنية مبتكرة، مما أضفى روح الإبداع والمرح على الفعالية.

إحياء التراث المحلي بفنون شعبية

على مسرح النادي الاجتماعي، قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية فقرات مميزة تعكس التراث البدوي المحلي، بمصاحبة المطرب سلومة عبد الله، وسط حضور جماهيري كبير أضفى طابعًا احتفاليًا على الحدث.

إعادة التدوير في ورش فنية مبتكرة

في إطار الأنشطة الفنية الموجهة للطلاب، نظم قصر ثقافة مطروح ورشة عمل باستخدام خامات معاد تدويرها، بإشراف الفنانة منى شاكر، شارك فيها طلاب مدرسة الشربتلي التجريبية، حيث أبدعوا في تصميم أشكال فنية تحمل رسائل بيئية.

أنشطة مكتبات وبيوت الثقافة

شهدت مكتبة سيدي عبد الرحمن ورشة تلوين للأطفال بالتعاون مع مدرسة تحيا مصر، بينما نظم بيت ثقافة الضبعة ورشة حكي تفاعلية بعنوان الأمانة قدمتها الباحثة شيماء حسين، حيث تناولت أهمية الأمانة في الحياة وأثرها على المجتمع.

رسالة ثقافية مستمرة

نفذت جميع الفعاليات تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز الهوية الثقافية وتنمية المهارات الفنية والأدبية لدى مختلف الفئات العمرية.