انت الأن تتابع خبر زين قطامي تلفت الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها برفقة خطيبها سيليو صعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت زين قطامي، خطيبة سيليو صعب، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، متابعيها صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت زين برفقة سيليو خلال إحدى المناسبات الاجتماعية، حيث لفتت الأنظار بجمالها اللافت وأناقتها البارزة التي تميزت بها في إطلالتها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل واسع، معبرين من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمال زين الطبيعي وحضورها اللافت.

وكانت زين قد تألقت مؤخرًا خلال حضورها عرض أزياء إيلي صعب في الرياض، الذي حمل عنوان "1001 موسم من إيلي صعب"، حيث ظهرت بإطلالة جذابة تليق بمكانة الحدث الذي يُبرز إبداعات المصمم اللبناني العالمي.