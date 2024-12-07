بحضور جماهيري كبير.. انطلاق فعاليات المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبلت ساحة أبو الحجاج الأقصري، ليلة أمس الجمعة، ثاني فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة. يُنظم المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى يوم الاثنين 9 ديسمبر.

حضور رسمي وثقافي مميز

شهد فعاليات المهرجان عدد من الشخصيات الثقافية والتنفيذية البارزة، من بينهم الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بالإضافة إلى حشد كبير من ضيوف وأهالي الأقصر.

استعراضات التحطيب ومشاركة شيوخ اللعبة

بدأت الفعاليات بحلقات التحطيب، حيث شارك مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من محافظات الصعيد، أبرزها الأقصر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

عروض فلكلورية تميز الأجواء

شاركت سبع فرق فنية تابعة لقصور الثقافة بعروض مبهرة، وهي فرق: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي التي قدمت مجموعة من الأغاني التراثية بقيادة الفنانة منال إبراهيم.

استعراضات مميزة لفرق الفنون الشعبية

قدمت فرقة بني سويف بقيادة وائل عيد استعراضات العصا والحرفيين، بينما تميزت فرقة الأقصر بقيادة مصطفى برعي باستعراض "النزاوي".

كما أبدعت فرقة المنيا في تقديم استعراضات "صعيدي بالنبوت" و"الآلات الشعبية"، وشاركت فرقة ملوي بفقرات "التحطيب وشعبيات".

التفاعل الجماهيري مع العروض

حظيت عروض فرق أسيوط وسوهاج للفنون الشعبية بتفاعل كبير من الجمهور، خاصة مع استعراضات "الربابة والعصا" التي صممتها ودربت عليها نخبة من خبراء الفنون الشعبية.

التكريمات وإبراز التراث الثقافي

شهد المهرجان تكريم عدد من الشخصيات الثقافية والفنية التي ساهمت في تأسيس المهرجان ودعمه على مدار السنوات.

ويعد التحطيب لعبة تراثية مصرية قديمة تعكس مهارات التحكم بالعصا، وقد تم إدراجها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو عام 2016.

رؤية جديدة للإعلام الثقافي

يأتي تنظيم المهرجان ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز التراث الثقافي وتنمية الفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي والإدارات المعنية.

رسالة ثقافية من ساحة أبو الحجاج

يستمر المهرجان حتى يوم الاثنين 9 ديسمبر، ليعكس التزام وزارة الثقافة بإحياء التراث المصري وتعزيز الهوية الثقافية.