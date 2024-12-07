تعرف على موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "ساعته وتاريخه"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح مسلسل "ساعته وتاريخه" في جذب الأنظار منذ عرض أولى حلقاته، حيث تمكنت الحلقتان الأولى والثانية من تحقيق تفاعل واسع بين المشاهدين، وبالتزامن مع انتهاء عرضهما يومي الخميس والجمعة، تزايدت التساؤلات حول موعد الحلقة الثالثة، والتي ستُعرض يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً عبر شاشة قناة DMC. من المنتظر أن تتناول الحلقة المقبلة قضية جديدة ضمن إطار العمل المميز.

أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه"

يتناول مسلسل "ساعته وتاريخه" قضايا مأخوذة من ملفات حقيقية داخل المحاكم المصرية، مما يجعله عملًا نابضًا بالواقعية، في الحكاية الأولى، عُرضت قصة جريمة قتل مأساوية قام فيها طالب بقتل زميلته أمام باب الجامعة، وجسد شخصياتها شباب من برنامج "كاستينج"، الذي أطلقته الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية، وقدمت الفنانة مايان السيد في دور "نادية"، الفتاة الجامعية التي تعيش في العاصمة.

العنف الأسري في "ساعة شيطان"

ركزت الحلقة الثانية من المسلسل، بعنوان "ساعة شيطان"، على قضية العنف الأسري من الزوجة تجاه الزوج، وما يترتب على ذلك من كوارث أسرية، جسد الفنان أحمد أمين شخصية "حمو"، الذي يعيش مع أبنائه وحماته (لعبت دورها لبنى ونس) بعد اختفاء زوجته في ظروف غامضة، تسلط الأحداث الضوء على توتر العلاقة داخل الأسرة، حيث تبدأ ابنته "سهام" في الشكوك حول والدها.

بمزيج من التشويق والغموض، تكشف الأحداث أن "حمو" قتل زوجته عن غير قصد خلال لحظة غضب، وأخفى الجثة على سطح المنزل في محاولة للاحتفاظ بها بجواره بسبب حبه الشديد لها، وبينما تفاجئ ابنته وحماته بما حدث، تُقرر سهام في النهاية الإبلاغ عن والدها رغم تضارب المشاعر.

أبطال حلقة "ساعة شيطان"

حلقة "ساعة شيطان" كانت من تأليف دينا ماهر وإخراج عمرو سلامة، وشهدت ظهور ضيفي الشرف أحمد أمين ولبنى ونس، أما البطولة، فقد تألق فيها نجوم شباب من برنامج "كاستينج"، منهم أحمد أسامة، دنيا نعمان، وإسلام خالد، بالإضافة إلى مجموعة واعدة من الممثلين مثل سلمى عبد الكريم وأمنية باهي.

يعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة DMC، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يشرف على معالجته الدرامية والسيناريو محمود عزت، ويشارك في كتابة الحلقات فريق متنوع من الكُتّاب تحت إشراف المخرج عمرو سلامة.