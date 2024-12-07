نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نرمين الفقي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما شاركت، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتألقت نرمين، بفستان أنيق طويل باللون الأزرق ومفتوح من ناحية الصدر وبه فتحة من ناحية القدمين، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الطويل منسدلًا بطريقة جذابة لفتت أنظار الجمهور إليها.



آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي



يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.





طاقم عمَل مسلسل "محارب"



شارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.