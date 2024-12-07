نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تشارك صورة مع النجم العالمي مايكل دوجلاس في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مشهد جذب اهتمام جمهور السينما ومحبي النجوم حول العالم، شاركت الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين صورة لها برفقة النجم العالمي مايكل دوجلاس عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يُقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويُعد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة.

في الصورة التي نشرتها، ظهرت إلهام شاهين بإطلالة أنيقة تعكس روحها الحيوية، بينما وقف بجانبها النجم الحائز على جائزة الأوسكار مايكل دوجلاس، الذي أبدى سعادته بالتواجد في المهرجان. وكتبت إلهام في تعليقها على الصورة: "لقاء رائع مع الأسطورة مايكل دوجلاس، فخورون بحضور هذه الأيقونة السينمائية العالمية في مهرجاننا العربي".



وتابعت:"‎مع النجم العالمى ألذى عشقت فنه مايكل دوجلاس تابعته منذ زمن وأحببت أدواره فى فيلم

fatal attraction ثم فيلم the president،

‎ثم صرت ابحث عن أفلامه وأنتظر كل جديد منه سعيدة جدا بلقائه شكرا مهرجان البحر ألأحمر ".

أجواء مميزة تجمع النجوم من الشرق والغرب

شهد مهرجان البحر الأحمر هذا العام حضورًا مميزًا لنخبة من نجوم السينما العالمية والعربية، حيث توافد الفنانون من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الفني البارز الذي يحتفي بالسينما كجسر يربط الثقافات. ويُعتبر اللقاء بين إلهام شاهين ومايكل دوجلاس تجسيدًا لهذه الروح، حيث عبّرت شاهين عن فخرها بمشاركة المهرجان الذي يساهم في تسليط الضوء على الأعمال السينمائية في المنطقة العربية وتعزيز التبادل الثقافي.

التفاعل الجماهيري مع الصورة

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات من الجمهور والمشاهير. أشاد المتابعون بإطلالة إلهام شاهين وبروحها الإيجابية التي تجمع بين البساطة والعفوية. كما عبّر العديد من المعلقين عن إعجابهم بحضور مايكل دوجلاس، مشيرين إلى أهمية المهرجان في استقطاب أسماء عالمية مرموقة.

مهرجان البحر الأحمر: منصة عالمية للسينما

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أصبح منصة بارزة تتيح للفنانين العرب فرصة التفاعل مع صُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم. ويضم المهرجان هذا العام مجموعة من العروض السينمائية، والورش التدريبية، والنقاشات الفنية التي تُثري المشهد السينمائي.

تُعتبر مشاركة نجمة بحجم إلهام شاهين، التي لها تاريخ طويل وحافل في السينما المصرية والعربية، إلى جانب نجم عالمي بحجم مايكل دوجلاس، إضافة نوعية للمهرجان الذي يواصل ترسيخ مكانته كحدث سينمائي استثنائي في المنطقة.

