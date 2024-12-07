نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تنشر صورة بصحبة يسرا وليلى علوي من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة جمعتها بصديقاتها الفنانتين يسرا وليلى علوي، والإعلامية البارزة لميس الحديدي، وذلك خلال حضورهما إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في المملكة العربية السعودية.

وظهرت النجمات في الصورة بإطلالات أنيقة ومميزة، حيث ارتدت كل منهن فساتين راقية تلاءمت مع الأجواء الاحتفالية للمهرجان. وقد علّقت شاهين على الصورة قائلة: "أنا وصديقاتي الجميلات في حفل مهرجان البحر الأحمر"، مع إضافة وسم للمهرجان وعدد من العلامات التجارية المساهمة في الفعالية.

حصدت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور فور نشرها، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بالأناقة والرقي الذي أظهرته النجمات، وأشادوا بدورهن كرموز فنية وثقافية على مستوى الوطن العربي.

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعدّ من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من نجوم الفن والإعلام والمخرجين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على الأعمال السينمائية المتميزة وتعزيز التعاون بين صناع السينما من جميع الثقافات.

تأتي مشاركة إلهام شاهين ويسرا وليلى علوي في المهرجان كجزء من تواجد لافت للنجمات المصريات في الفعاليات الكبرى، مما يعكس مكانتهن البارزة في المشهد الفني العربي والدولي.