نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة نخلة تُهاجم أسرة نيرة أشرف: “بتاجروا ببنتكم المقتولة من أجل التريند؟” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة والإعلامية سارة نخلة جدلًا واسعًا بتصريحاتها النارية خلال حلقة اليوم من برنامجها “آخر اليوم” المذاع على قناة “هي”، حيث تناولت قضية مسلسل “ساعته وتاريخه” الذي يتناول مأساة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة التي قُتلت على يد زميلها.

سارة علّقت قائلة: أنا مستغربة جدًا من رد فعل أسرة نيرة أشرف. بدل ما يدعموا العمل اللي بيخلد ذكرى بنتهم وبيوعي الناس بخطورة العنف ضد المرأة، بيهاجموا صناع المسلسل وبيهددوا بالقضاء. واضح إن هدفهم مش الحفاظ على كرامة بنتهم، لكن للأسف، المتاجرة بقصتها عشان التريند.

وأشارت سارة إلى التحول المفاجئ في موقف الأسرة بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل: شوفنا اعتراضات وتهديدات طول الأسبوع، وفجأة بعد عرض المسلسل بقت الأسرة معجبة بالعمل. ده دليل واضح إن الهجوم كان لأسباب مادية أو للظهور الإعلامي، مش لحماية حقوق نيرة.”

اختتمت سارة تصريحاتها برسالة قوية: قضية نيرة أشرف هي قضية رأي عام، واللي المفروض نعمله هو دعم أي عمل فني أو مبادرة بتحاول تسلط الضوء على الظلم والعنف، مش الهجوم عليها. أتمنى يكون في وعي أكبر بالمواقف دي، لأن الضحية مش محتاجة التريند، محتاجة عدالة حقيقية وذكرى محترمة.”