مروة ناجي تشعل كاليفورنيا بأداء أسطوري وتخطف قلوب الجمهور في ليلة لا تُنسى



القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيت الفنانة المصرية مروة ناجي واحدة من أنجح حفلاتها الغنائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط تفاعل حماسي من جمهور الجالية العربية، الذين ملأوا القاعة بأجواء مليئة بالحب والإعجاب بصوتها الساحر.

وقدمت مروة باقة متنوعة من أجمل أغانيها وأعمالها المميزة التي اشتهرت بها، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الطربية التي لاقت استحسان الجمهور. وبدت مروة في كامل تألقها بفستان أسود أنيق يعكس أناقتها ورقيها على المسرح، مما أضاف إلى أجواء الحفل سحرًا خاصًا.

وعقب انتهاء الحفل، وجهت مروة ناجي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رسالة شكر وتقدير للجمهور الذي حضر الحفل، معبرة عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها. وكتبت في منشورها: "كاليفورنيا، لقد كنتِ ساحرة! شكرًا لكل من شارك معي هذه الليلة الرائعة. أنتم مصدر إلهامي".

كما حرصت مروة على تقديم كلمات الشكر والتقدير لأعضاء فرقتها الموسيقية، الذين أبدعوا بتقديم أداء احترافي أضاف للحفل رونقًا خاصًا، قائلة: "كل الشكر لفرقتي الموسيقية الرائعة على كل ما بذلوه من جهد لتقديم هذا الحفل في أبهى صورة".

يُذكر أن مروة ناجي أصبحت واحدة من أبرز الأسماء الفنية على الساحة العربية، بفضل صوتها القوي وإحساسها العالي، وحفلاتها الناجحة في عدة دول حول العالم.

