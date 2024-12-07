نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الفني" خالد سرحان: "بدأنا تصوير المداح 5.. وتحولات شخصية حسن سلام ستفاجئ الجمهور في رمضان 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرّح الفنان خالد سرحان لموقع دوت الخليج عن سعادته الكبيرة بالنجاح المستمر الذي حققه مسلسل المداح بأجزائه السابقة، وأعلن عن بدء تصوير الجزء الخامس من العمل استعدادًا للموسم الرمضاني 2025.



وكشف سرحان أن فريق العمل يقوم حاليًا بتصوير مشاهد خارجية هذا الأسبوع، على أن ينتقلوا الأسبوع القادم إلى محافظة المنيا لتصوير بعض المشاهد المهمة لمدة أسبوع.

وعن شخصيته الشهيرة حسن سلام، أوضح خالد سرحان أن الجزء الجديد سيشهد العديد من التطورات والإختلافات الجذرية في الشخصية، مما سيشكل مفاجأة كبيرة للجمهور. وأكد أنه استعد لهذه التغييرات بشكل خاص ليقدمها بطريقة مميزة ومختلفة.

وأضاف سرحان أن أحداث المسلسل في الجزء الخامس تتضمن تغييرات ملحوظة وغير متوقعة، متحمسًا لرؤية ردود فعل الجمهور عند عرض العمل.