"الحريفة 2" الريمونتادا كما يجب أن تكون.. الإثارة والحماس وحب الفن والرياضة بعيون شباب الحريفة

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل منذ أيام النجم الشاب نور النبوي وفريق عمل فيلم "الحريفة" الجزء الثاني بالعرض الخاص للفيلم في أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، ووسط مجموعة كبيرة من النجوم بالفن والرياضة والجمهور، ووسط حماس الاستقبال للعمل الذي كان الأكثر انتظارا.

منذ عرض الفيلم في يومه الأول أشاد به العديد من النجوم والنقاد وأيضًا الجمهور، أكثر ما لفت الأنظار هو التطور في موهبة النجوم الشباب والتي ظهرت واضحة في الجزء الثاني من العمل، وكان النصيب الأكبر من المدح لـ كزبره الذي وصفه الجمهور أنه رونق الجزء الثاني للحريفة، سواء بالتلقائية التي يتميز بها أو الإفيهات المضحكة، والتي تفاعل معاها الجمهور في دور العرض ولم يترددوا لحظه عن التعبير عن سعادتهم بكزبره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الحريفة 2

أما نور النبوي فهو يمشي على خطوات جيدة منذ أول ظهور له، ليكون الحظ حليف مجهوده الذي يظهر في كل عمل ودور يقدمه، وخاصة وسط حالة النشاط الفني الملحوظ الذي يعيشه هذه الفترة وتظهر واضحة في أعماله.

وميز نجاح الجزء الثاني من العمل ظهور كوكبة من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، أحمد فهمي، أسماء جلال، وغيرهم من نجوم الرياضة أيضًا.

نجوم الحريفة

إيرادات فيلم "الحريفة 2":

و تخطت إيرادات الفيلم حاجز الـ 10 مليون جنية، حيث حقق ايرادات أول أمس الأربعاء ما يقترب من الـ 3 ملايين و400 ألف و654 جنيهًا وهذا أول أيام طرحه بالسينمات، بينما ثاني أيام طرحه أمس الخميس حقق 7 ملايين و800 ألف جنيه، حسبما صرح الموزع السينمائي في تصريحات صحفية، ليتصدر بذلك الرقم المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر.

الحريفة 2

أحداث الحريفة 2

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

يذكر أن الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.