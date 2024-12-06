القاهرة - محمد ابراهيم - سيمون تطرح أحدث أغانيها “كلمني عن نفسك” (فيديو)



طرحت الفنانة سيمون أغنيتها الجديدة بعنوان “كلمني عن نفسك”، والأغنية من كلمات وألحان نوره العتيبي، وتوزيع نادر حمدي، وعزف الجيتار لشريف فهمي، والمونتاج لدينا سمير.



و تتميز الأغنية بكلماتها البسيطة ذات المعاني العميقة، حيث تتناول بداية علاقة بين شاب وفتاة، متسائلة عن مصير هذه العلاقة: هل ستستمر أم ستنتهي كما جاء في كلمات الأغنية: “وبنسأل وهنسأل وهنعرف ناس ونفارق ناس… أسئلة نكررها لوشوش تانية بنفس الإحساس”.

كلمات أغنية "كلمني عن نفسك" لسيمون



كلمني عن نفسك

عايزة اعرف كل تفصيله فيك

فالاول اسمك ايه

اسفة

فكرني هتشرب ايه

كلمني عن نفسك

عايزة اعرف كل تفصيله فيك

فالاول اسمك ايه

اسفة فكرني هشرب ايه

وبنسأل و هنسال وهنعرف ناس ونفارق ناس

اسئله نكررها لوشوش تانية بنفس الاحساس

وبنسأل و هنسال وهنعرف ناس ونفارق ناس

اسئله نكررها لوشوش تانية بنفس الاحساس

اللون اللي تحبه فنانك اللي بتسمع ليه

طب حاسس مرتحلي ولا سؤالي ده بدري عليه



اللون اللي تحبه فنانك اللي بتسمع ليه

طب حاسس مرتحلي ولا سؤالي ده بدري عليه

وبنسأل و هنسال وهنعرف ناس ونفارق ناس

اسئله نكررها لوشوش تانية بنفس الاحساس

وبنسأل و هنسال وهنعرف ناس ونفارق ناس

اسئله نكررها لوشوش تانية بنفس الاحساس

الوقت جري بسرعة والله ماحستش معاك بيه

فرصة سعيدة وشكرآ اما نشوف بينا هيحصل ايه

الوقت جري بسرعة والله ماحستش معاك بيه

فرصة سعيدة وشكرآ اما نشوف بينا هيحصل ايه

وبنسأل و هنسال وهنعرف ناس ونفارق ناس

اسئله نكررها لوشوش تانية بنفس الاحساس

وبنسأل و هنسال وهنعرف ناس ونفارق ناس

اسئله نكررها لوشوش تانية بنفس الاحساس



آخر أعمال الفنانة سيمون

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون الدرامية هو مسلسل "صيد العقارب" التي تدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي درامي مليئ بالغموض التي يجذب الجمهور لمتابعة الحلقات.



طاقِم عمِل مسلسل "صيد العقارب"



يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" نخبة من النجوم ومنهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، ومحمود عبد المغني كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.