انت الأن تتابع خبر حسن الرداد وإيمي سمير غانم يعودان في رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكم" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إختار الممثلان المصريان حسن الرداد وإيمي سمير غانم إسم "عقبال عندكم" لمسلسلهما الجديد، الذي سيعرض في رمضان 2025، بعد أن كان يحمل إسم "مش هو ولا هي"، العمل يتألف من 15 حلقة، وهو من كتابة أحمد سعد والي، حيث يتم التحضير للبدء في تصويره قريبًا.

تعود إيمي إلى الدراما بعد غياب دام 5 سنوات منذ مسلسلها "سوبر ميرو" في 2019، بينما ظهر الرداد مؤخرًا في رمضان الماضي بمسلسل "محارب"، يشهد المسلسل إستمرار الثنائي في تقديم أعمال مشتركة ناجحة، بعد أن جمعتهما أعمال مثل "حق ميت"، "عزمي وأشجان"، وأفلام كـ"زنقة ستات" و"علشان خارجين".

يذكر أن آخر تعاون بينهما كان في مسرحية "التليفزيون" التي عُرضت ضمن مهرجان العلمين الجديدة.