انت الأن تتابع خبر عالمية نجمة تركية بإطلالة بالغة الجرأة.. وهكذا نسقتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجمة التركية نسرين جواد زادة ظهرت فيها من إحدى المناسبات العامة بإطلالة جريئة للغاية.

وقد إختارت نجمة مسلسل "التفاح الحرام" فستاناً باللون الأبيض، طويل وضيقف وبأكمام طويلة وقبة عالية، وبفتحة طويلة من الجهة الأمامية كشفت عن جسمها بشكل واضح.

وقد كشفت نسرين جواد زادة أنها لا تتأخر، وهي سريعة بتجهيز نفسها اذا ارادت الذهاب الى مكان ما، قائلة: "أنا أتجهز بسرعة دائمًا، أكون جاهزة خلال 10 دقائق فقط ولا أتأخر. حتى الرجال يستغرقون وقتاً أطول مني للتجهيز. لذا مضت حياتي وأنا أنتظر الرجال، اذا كان هناك رجل يتجهز أسرع مني من الممكن أن أواعده".