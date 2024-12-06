مايان السيد تشيد بمسلسل "ساعته وتاريخه" بعد مشاركتها في أولى حلقاته

القاهرة - محمد ابراهيم - مايان السيد تشيد بمسلسل "ساعته و تاريخه" بعد مشاركتها في أولى حلقاته



أعربت الفنانة مايان السيد عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل “ساعته وتاريخه”، الذي عرضت أولى حلقاته مؤخرًا وحققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور،

و أشادت مايان بجودة العمل من حيث السيناريو والإخراج قائلة: "مسلسل فعلًا مختلف بيقدم قضايا مهمة بتلمس الواقع، أول حلقة كانت توعية.. بجد شابوو".

مسلسل “ساعته وتاريخه”



مواعيد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"

يعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قنوات "dmc"، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستند العمل إلى ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، ليتم تقديمها في قالب درامي شيق ومثير.

أحدث أعمال الفنانة مايان السيد

و الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مايان هو مشاركتها بفيلم "بضع ساعات يوم ما"، والذي من المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من 26 ديسمبر الجاري، و تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.



أبطال وصناع فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز النجوم وهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، ويعد فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.