لأول مرة.. هنا الزاهد تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد حاتم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم، وايضا لأول مرة كشفت الكثير من الأسرار والكواليس في حياتها، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش فى حلقة من حلقات برنامجه الجديد ضيفي.

هنا الزاهد تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد حاتم

ونفت هنا الزاهد وجود أى ارتباط بينها وبين أحمد حاتم مؤكدة على أن حاتم صديقها على المستوى الشخصي وتفضل العمل معه فى الأعمال الفنية لأن هناك كيميا بينهما.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة هنا الزاهد لعرض أحدث أعمالها الفنية الذي يحمل اسم مسلسل إقامة جبرية، ومن المقرر عرضه علي منصة واتش أت يوم 12 من شهر ديسمبر، العمل بطولة هنا الزاهد وصابرين ومحمد الشرنوبي، المسلسل مكون من 10 حلقات ويتم عرضه حصريا على منصة واتش أت ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج ومن المفترض أن يتم عرضه مع بداية شهر أكتوبر القادم.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

وكان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، هي مسرحية "كذا نوفل"، من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما، ويشاركهما فيها محمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل، ومن المقرر عرضها في الفترة من 9 (يناير) الماضي إلى 13 منه، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وأيضا شاركت في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت في بطولته مع الفنان هشام ماجد، بطولة هشام ماجد إلى جانب كوكبة من نجوم الكوميديا منهم: هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابنا ويعيشان معا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع ويخبرهما أن هناك نسخا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى، مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.