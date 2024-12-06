لهذا السبب.. مي الغيطي تتربع على عرش التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مي الغيطي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

سبب تصدر مي الغيطي التريند

شاركت مي الغيطي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، مجموعة من الصور تحتفل فيها بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

خطوبة مي الغيطي

وكانت هذه الخطبة لشاب من خارج الوسط الفني وصفته بأنه أفضل أصدقائها، وظهرت خلال صور خطوبتها بوضعية الرومانسية والبهجة على وجه مي.

تعليق مي الغيطي علي صور خطوبتها

وعلّقت مي على الصور قائلةً: "تمت الخطوبة رسميًا لصديقي المفضّل الدكتور أندرياس براون... شكرًا لأصدقائي المفضّلين لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا".

نجوم الفن يهنئون مي الغيطي علي الخطوبه

وتلقّت مي العديد من التهاني من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني متمنين لها الحياة السعيدة، ومنهم: بسمة ومايان السيد وأسماء أبو اليزيد وإيمان العاصي وهدى المفتي.

قصة حب مي الغيطي

تعرفت مي الغيطي ابنة الإعلامي محمد الغيطي على الطبيب البريطاني الدكتور أندرياس كولن أثناء دراستها، حيث درست بالجامعة الأمريكية وحصلت مؤخرا على الماجستير من جامعة كوين ماري البريطانية، تعارف مي الغيطي على خطيبها كان أثناء دراستها حيث ربطتهم صداقة قوية، تطورت لـ قصة حب، وأشهر أندرياس كولن خطيب مي الغيطي، إسلامه بالأزهر الشريف مؤخرا وقبل إعلان الارتباط بها.

آخر أعمال مي الغيطي

وكانت آخر أعمال مي الغيطي هو مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "مسار إجباري"، وهو مكوّن من 15 حلقة وعُرض في النصف الأول من رمضان، وضمّ في بطولته: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.