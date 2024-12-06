أحمد جمال سعيد يهنئ نجله بعيد ميلاده:" كل سنة واحنا كتف في كتف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد جمال سعيد على تهنئة نجله يحيى بعيد ميلاده، الذي صادف اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "سعيد" صورة برفقة نجله، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة واحنا ضهر في ضهر وكتف في كتف في وش الدنيا وكل الناس لا اسيب ايدك ولا تسيب روحي".

منشور أحمد جمال سعيد

أحدث أعمال أحمد جمال سعيد

يعرض الآن لـ أحمد جمال سعيد مسلسل "وتر حساس"، ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

أحداث وتر حساس

وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.