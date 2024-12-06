تميم عبده لـ دوت الخليج الفني: شخصيتي في وتر حساس تشبه جزء مني كإنسان.. وحلم الإنتشار هو الوصول لمصر (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - خاض الفنان تميم عبده تجربة مختلفة في مسلسل وتر حساس الذي تصدر التريند منذ عرض أولى حلقاته كما أثار جدلًا واسعًا، وجسد تميم عبده شخصية 'نور الدين' الأب الذي يحاول تقصي الحقيقة ومحاسبة أولاده على كل ما فعلوه وفي ذات الوقت شد أزرهم بلحظات ضعفهم.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان تميم عبده لـ يكشف له عن سر انجذابه لشخصية "نور الدين " في وتر حساس وأهم ما يميز السينما المصرية والتونسية.

وإليكم نص الحوار:

ما سبب حماسك لمسلسل وتر حساس ؟

تحمست للمسلسل لعدة أسباب، كنت خارج مصر حين عُرض علي المشاركة في العمل الذي كان على وشك البداية وكان التخوف الأساسي عدم الإلتحاق بمواعيد التصوير لكن إصرار المخرج أن أكون ضمن طاقم العمل كان محفزًا كثيرًا لي وبدأ وكأنه اشبه بالتحدي، وحين أرى اليوم ردود أفعال جزء من المشاهدين، فإني لا أملك إلا أن أكون ممتنا للمخرج الذي سمح لي واعطاني هذه الفرصة

و أضيف إلى ذلك، وجود هذا التنوع من الممثلين الذين أدوا ادوارهم بجهد وتفاني، كل منهم في مكانه، حسب تقديري الشخصي.



ما الذي جذبك لـ شخصية'نور الدين' في وترحساس ؟



حين بدأت بقراءة المسلسل، شدني بعض التشابه بين طبيعة مواصفات نور الدين وبعضًا من طبيعتي الشخصية " كإنسان "، ومن منا في حياته لا يرغب أن يكون عادلًا حاسمًا وعطوفًا مع أهله ومع الناس، إنها مواصفات قد تبدو مثالية بعض الشيء ولكنها ليست مستحيلة الوجود.

المسلسل به صراعات وانتقام كتير..فما اصعب مشهد واجهك ؟

نعم، وإن اختلفت الآراء، المسلسل به صراعات عديدة بين الأطراف، عنيفة احيانًا ولكنها ليست مستحيلة الحدوث لأننا في الحياة بصفة عامة، نشهد أحداثًا ومواقف أشبه وأعنف مما يتخيله العقل،ولعل أصعب المواقف، تلك المواجهات التي حدثت بين الأب وأبنائه وهو يحاول تقصي الحقيقة ومحاسبتهم على ما فعلوا وايضًا على شد أزرهم في لحظات ضعفهم.

مسلسل وتر حساس أثار الجدل وكان هناك اخبار أن البرلمان بدء بوقفه بسبب تناوله لقضايا شائكة..فما تعليقك على ذلك ؟



نعم أيضًا، يبدو أن هذا العمل آثار جدلًا بين الناس حول مصداقية بعض الشخصيات وإسقاط أحداثه على واقع نعيشه ورفضها في بعض المواقف، لكن رأيي الشخصي أن ننتظر إكتمال العمل لتكون لنا فكرة عامة يستطيع حكمنا عليها أكثر انصافًا، فالجمهور هذا الترمومتر العظيم لا يخدعه شيء ويستطيع ولو بالفطرة أن يُدرك النواقص

و المزايا لأي عمل، وهذا أيضًا رأي شخصي.



ستكون متواجد في كامل العدد بعد نجاح اول جزئين له..فما وجهة نظرك في مسلسلات الأجزاء بالنسبة لنجاحها ؟

أنا سعيد بالتواجد مع أسرة كامل العدد في الجزء الثالث، سوف أكرر رأيي أنه متى وجد الجمهور شعورًا بمصداقية ما يحدث في ما يشاهده

متى لم يشعر بأي حشو وإطالة ورتابة وملل احيانًا، سوف يقبل على العمل و يحبه ويطلب المزيد منه

أيا كانت عدد حلقاته، المهم أن يكون العمل دسما وخفيفًا في نفس الوقت، متنوعًا ومسليًا وغير مسف في نفس الوقت، ومسلسل كامل العدد به كل هذه المواصفات التي قد تشد إهتمام جمهور المشاهدين.



كنت مشارك في مسلسل الزيبق من 2017 واتقال أن فيه جزء تاني ولحد الآن لم يحصل فهل في تحضيرات ليه ؟

كان الزيبق ولازال من الأعمال التي أحببتها، ربما تعطل الجزء الثاني منه أنه في نفس الفترة تم إنتاج أكثر من عمل يتناول بطولات القوات المسلحة وكان أمرًا مهما، وارجاء الجزء الثاني منه لوقت آخر مع إنه لا يقل عن الأعمال" الوطنية "

الأخرى أهمية ومتعة.. فلننتظر.

تعاونت مع تامر حسني في فيلم بحبك وفرق توقيت على مستوى الدراما والسينما فحدثنا عن تجربة العمل معه ؟



كلامي هنا لا يتعلق بالعملين فذاك رأي الجمهور في المقام الأول، إنما رأي شخصي في الفنان تامر حسني، أنه شخص مهذب، لطيف التعامل والأهم من هذا أنه " معجون فن زي ما بنقول " الرجل يلحن ويغني ويرقص ويكتب ويخرج كل بقدر معين، يعني أنه مجتهد في حياته ولا غرابة أن يوجد له هذا الكم من المتابعين في العديد من البلاد وأنا أحدهم ، أنه مصدر البهجة بين جميع محبيه.



بما انك قمت بالتمثيل في تونس ومصر فما الذي يميز السينما في كل منهم ؟



عن تجربتي في تونس، فهى قصيرة ومسرحية بالتحديد من خلال فرقة التجمع المسرحي بمدينتي سليانة، اسمحوا لي ان أدعي، وهذا رأي شخصي أيضًا، أن جزءً من حلم البعض منا في الإنتشار هو الوصول إلى مصر، وحاولت خلال أكثر من أربعين عامًا أن " أبيع المية في حارة السقايين" ولو لم تكن بالمية التي ابيعها بعضًا من العذوبة، لما سمح لي السقايين الأساسيين بالتواجد بينهم وانا اشكرهم على ذلك،من خلال سفري هنا وهناك فإن حياة الناس في وطننا الكبير بها كثير من التشابه وأن اختلفت اللهجات وهموم الناس في نواحي عديدة من الحياة تكاد تكون واحدة.



بالنسبة للسينما، اتمنى أن يكون في تونس قوة إنتاجية تسمح للعديد من المواهب الموجودة أن تحقق لها مكانتها التي تستحق وقد أثبت بعض المنتجين المجتهدين هذا بحصولهم على جوائز في محافل دولية عديدة.

هل يوجد أعمال جديدة الفترة المقبلة؟



كامل العدد هو العمل الحالي الذي اشترك به الآن، ليس بعده مشاريع مستقبلية أخرى وأن كنت أرغب في الإستمرار، وقد يحدث ذلك متى وجد الدور المناسب

و الرغبة " الإنتاجية " في التعامل معي.