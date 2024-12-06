في يوم ميلادها.. تعرف على عدد زيجاة شيريهان

القاهرة - محمد ابراهيم - "تزوجت من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي".. في يوم ميلادها تعرف على أبرز المعلومات الشخصية لشيرهان

يحل علينا اليوم 6 ديسمبر ذكري ميلاد الفنانه شريهان، والتي تزوجت النجمة شريهان في أول حياتها من رجل الاعمال السعودي علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء خواجه" ولها ابنتيها لؤلؤة، و تاليا.

حياتها الخاصة

والدها "أحمد عبد الفتاح الشلقاني"، وهي الأخت غير الشقيقة من الأم لعازف الجيتار عمر خورشيد، كما أنها متزوجة من رجل الأعمال الأردني «علاء الخواجة» وقد أنجبت له لؤلؤة وتالية القرآن.

حياتها الفنية

برعت في بدايتها في المسرح في سك على بناتك وعلشان خاطر عيونك أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، عملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام الطوق والأسورة المرأة والقانون وفضيحة العمر وعرق البلح وميت فل والحب والرعب وخلي بالك من عقلك وغيرها العديد من الأفلام السينمائية، وبالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها دمي ودموعي وابتسامتي، وأما في الفوازير فلقد كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى فيها، توقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض.

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".