نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي يحيي الذكرى الثامنة لوفاة زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد صبحي على إحياء الذكرى الثامنة لوفاة زوجته، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم منذ 8 أعوام وبالتحديد في عام 2016، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "صبحي" صورة جمعته بزوجته الراحلة، وعلق عليها قائلًا: "زوجتي وحبيبتي.. مثل اليوم 6 ديسمبر 2016.. رحلتي وبقيت ذكراك الرائعة ونتاج ما صنعتي لي وللأسرة هو هبة من الله سبحانه وتعالي".



وتابع داعيًا لها: "ندعو لك دائما بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته.. كنتي سندي وبهجتي ونجاحي ومازالت روحك حولي إلى أن يجمعنا الله".

منشور محمد صبحي

آخر أعمال محمد صبحي

جدير بالذكر أن آخر مسرحيات الفنان محمد صبحي كانت مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" التي كتبها مصطفي شهيب، وأخرجها وقام ببطولتها النجم الكبير محمد صبحي، وتم عرضها لمدة سنة كاملة بلا توقف، رافعة لافتة كامل العدد في أغلب عروضها الجماهيرية، والمسرحية كوميدية غنائية.

أبطال وصناع مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"

وشارك في بطولتها: وفاء صادق وكمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان