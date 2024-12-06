لهذا السبب.. مسلسل ساعته وتاريخه يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل ساعته وتاريخه مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب عرض الحلقه الاولي، و هو يتناول عدد من القصص المختلفه من المحاكم لكن القصة الأبرز، التي أثارت جدلا واسعا، قصة نيرة أشرف التي حدثت منذ عامين، خصوصا بعد تهديد شقيقتها "شروق" بوقف إذاعة حلقات المسلسل، حيث ظهرت في مقطع فيديو تؤكد فيه مقاضاة القائمين على العمل بعد الوجع الذي تسبب فيه الخبر لكل أفراد العائلة.

قصة الفتاة المصرية نيرة أشرف التي قُتلت على يد زميل لها في الجامعة منذ عامين بعد قصة حب فاشلة، انتهت بموتها وإعدامه شنقا.

و قد قاموا بإنتاج مسلسل بعنوان "ساعته وتاريخه" من إخراج عمرو سلامة وبطولة عدد كبير من النجوم، وتقوم فيه الممثلة الشابة مايان السيد بدور "نادية" أو نيرة أشرف، ضحية الحب الأعمى.

و يذكر أن أشادت الفنانة هاجر الشرنوبي بمسلسل «ساعته وتاريخه» للمخرج عمرو سلامة، والذي إنطلق عرضه أمس وأضافت «الشرنوبي»، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»: «مسلسل ساعته وتاريخه، رؤيه فنيه وإخراج أستاذ عمرو سلامه، من أحلي المسلسلات اللي شفتها حاجه تشرف بجد، وإختيار كاست محصلش والبنات شاطرين أووووووي، بجد براڤو».

و الحلقة الاولى كانت تعرض بعنوان "تلصص"، عبر فضائية DMC يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءً، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكترونى والتى يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

و كانت بطلة الحلقة الأولى الفنانة مايان السيد، تظهر كشخصية تتعرض لابتزاز ومضايقات من شاب مهووس بها، ليقتلها فى النهاية، وصديقتها فى الجامعة تعانى مرضا يسمى "متلازمة السمك العفن"، تلك المتلازمة المرضية النادرة يطلق عليها علميا مسمى ثريميثيلامينوريا