"افتقادك هو أصعب شيء أتعامل معه".. ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة ناهد السباعي بإحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها، الراحلة ناهد فريد شوقي، من خلال منشور على حسابها عبر موقع "إنستجرام".

وشاركت ناهد السباعي صور لها برفقة والدتها وذلك عبر صفحتها الشخصية، وعلقت عليها قائلة: "الآن افتقادك هو أصعب شيء أتعامل معه كل يوم، بعد أن لا تترك شيئًا له أي معنى، لا يوجد شفاء، أفتقد المحادثات، أفتقد أحضاننا، أفتقد توجيهاتك، اللهم اغفر لأمي وارحمها، وعافها واعفُ عنها، الذكرى السنوية الأولى، نسألكم الفاتحة والدعاء".

أخر أعمال ناهد السباعي

يذكر أن شاركت الفنانة ناهد السباعي في مسلسل “نقطة سودة" التي تدور أحداث العمل حول صراعات في شركة كبيرة تتورط فيها العديد من الشخصيات في مشاهد مليئة بالتشويق والإثارة، حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للإنتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

حيث ينتمي المسلسل المصري "نقطة سودة" لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض والتشويق، كما ينتمي إلى فئة الأعمال ذات 15 حلقة فقط، حيث يتناول خطة شيطانية تنطلق أحداثها خلال الحلقات