نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرمضان 2025.. تأجيل تحضيرات "أفلاطوني" لجميلة عوض ومحمد الشرنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر فريق عمل مسلسل "أفلاطوني"، المؤلف من 15 حلقة، تأجيل التحضيرات الخاصة بالمشروع، وهو من كتابة وإخراج شريف الألفي، وإنتاج شركة ميديا هب.

ويعد مسلسل "أفلاطوني" أول عمل لجميلة بعد زواجها من المونتير أحمد حافظ خلال الفترة الماضية، والتي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2025، ويضم في بطولته جميلة عوض ومحمد الشرنوبي.

حفل زفاف جميلة عوض

والجدير بالذكر ان الفنانة جميلة عوض احتفلت بزفافها على المونتير أحمد حافظ، مساء الخميس 6 يوينو، وحضر عدد كبير من النجوم حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ ومنهم عمرو دياب وأحمد عز ومنى زكي وأحمد حلمي ونيللي كريم ومنة شلبي وآسر ياسين وأحمد داود وزوجته علا رشدي وإيمي سمير غانم وحسن الرداد وأشرف زكي وروجينا وابنتيهما مايا ومريم والسيناريست أيمن سلامة وغيرهم من النجوم.

أخر أعمال جميلة عوض

كان اخر اعمال جميلة عوض هو مسلسل لانش بوكس، الذي عرض في دراما رمضان 2024 وضم كوكبة من الفنانين أبرزهم غادة عادل، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، ودارت أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجآت السيئة تتوالى.