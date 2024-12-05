منى زكي توجه رسالة خاصة لزوجها أحمد حلمي أثناء تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة في مدينة جدة التاريخية في الفترة إقرأ المزيد

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة في مدينة جدة التاريخية في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري، تكريما خاصا للفنانة منى زكي التي حرصت على توجيه رسالة شكر إلى زوجها النجم أحمد حلمي.

وفور صعودها على المسرح ألقت كلمة خاصة عبرت من خلالها عن سعادتها بحصولها على هذا التكريم، وأكدت أن حب الفن موجود في تكوين كل مصري، بداية من عصر القدماء المصريين اللذين كانوا يعبرون عن أنفسهم بالرسومات على جدران المعابد وحتى تطور الفن الذي نعيشه الآن، وأكدت على اعتزازها بكونها امرأة مصرية وعربية محبة للفن ونشأت في منطقة غنية بكل أشكال الفنون.

وجهت منى زكي رسالة شكر خاصة للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأشادت بدور المملكة العربية السعودية في دعمها للفن والفنانين، وحرصت على إهداء التكريم الذي حصلت عليه لكل صناع الأعمال الفنية سواء فنيين أو مخرجين ومؤلفين لدورهم الكبير في خروج العمل بأفضل شكل.

وأنهت حديثها برسالة خاصة لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكدت أن الفضل في نجاحها يرجع لإيمانه بموهبتها ودعمه الكبير والمستمر لها خلال مشوارها الفني، ومازحته قائلة أنها كتبت كلمة الشكر حتى لا تنساها كما حدث في تكريم سابق.

تواجد في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.