جينيفر لوبيز: أتمنى العودة لمصر من جديد كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن رغبتها في تقديم حفل غنائي آخر في مصر.قالت جينيفر لوبيز: أعتقد إني زرت م إقرأ المزيد

كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن رغبتها في تقديم حفل غنائي آخر في مصر.

قالت جينيفر لوبيز: "أعتقد إني زرت مصر لإقامة حفل هناك وأتمنى العودة لها من جديد"، حسب تصريحاتها في تقرير مصور لبرنامج "يحدث في مصر"، وعندما قاطعها مقدم الفقرة، قائلا: "نريد حفل تحت سفح الأهرامات"، قالت: "نعم أرجوكم".

وتحدثت جينيفر لوبيز خلال اللقاء عن زيارتها للمملكة العربية السعودية للمشاركة في عرض أزياء إيلي صعب، قائلة: "أمضيت وقتاً ممتعاً خلال حفلي في المملكة العربية السعودية، وكنت سعيدة بوجودي هناك".

وتطرق الحوار لأحدث أفلامها Unstoppable، متحدثة عن رسالته ومضمونه، قائلة: "لا يهم ما هي العقبات التي تواجهها أو ما الذي تتصارع معه في حياتك، لأن الجميع يعتريه ذلك الشيء، سواء كان عاطفياً أو شخصاً أو أي موقف يتعين علينا التغلب عليه. إذا كنت تمتلك العقلية الصحيحة ولم تستسلم ففي إمكانك أن تصبح شخصاً لا يُقهر"، ومضيفةً: "زرت مصر مرة لإقامة حفل فيها، ربما أعود إليها مرة أخرى، وأتمنى أن أُحيي حفلاً عند سفح الأهرامات".

يذكر أن جينيفر لوبيز أحيت حفلا في مصر في أغسطس 2019، ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50.