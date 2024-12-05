طرح البرومو الرسمي لـ فيلم "بضع ساعات في يوم ما" استعداد لعرضه قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الرسمي لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" عن رواية الكاتب محمد صادق استعداد لعرضه يوم 26 ديسمبر الجاري بجميع دور العرض.



أبرز ملاحظات البرومو الرسمي

وظهر من خلال البرومو الرسمي رومنسيات ثنائية على مدار 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ويجمع الفيلم بين مجموعة من القصص الرومانسية الثنائية التي تربط بينها تفاصيل مختلفة، لكن كل القصص تتقاطع في مشهد واحد، مما يضفي على الأحداث طابعًا فريدًا.

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سينما الحب بين النجوم

يتميز الفيلم بعدد من القصص الرومانسية التي تجمع بين أبرز النجوم في السينما المصرية، حيث يتناول العمل قصة حب بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وأخرى تجمع بين أحمد السعدني ومي عمر، بالإضافة إلى قصة حب ثالثة بين أسماء جلال ومحمد الشرنوبي. وتدور هذه القصص وسط أجواء هادئة وجذابة، مما يعزز انتشار الأفلام الرومانسية في الفترة الأخيرة، وخاصة هذا العام.



أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، ومايان السيد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.