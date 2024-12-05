كلمة السر "برج الثور".. محمد رمضان يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد رمضان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما روج لأحدث كليباته الغنائية بعنوان “برج الثور”، والذى من المقرر طرحها غدا الجمعة عبر جميع المنصات.

سبب تصدر محمد رمضان التريند

وظهر محمد رمضان خلال إعلان أغنيته الجديدة «برج الثور»، وهو يقلد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظهر فيه وهو يمسك البايب.

محمد رمضان يروج لأحدث كليباته الغنائية

ونشر رمضان فيديو ترويجي، قائلا: “برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين” على طريقة الراحل أنور السادات.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يواصل محمد رمضان التحضير لفيلمه الجديد" أسد" لعرضه فى السينمات مع مطلع العام الجديد، هو أقوى أعماله فى السينما على مدار تاريخه، الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب محمد رمضان وعلى رأسهم ماجد الكدواني وأحمد مالك وعلى قاسم ورزان جمال بجانب عدد من الفنانين السودانين الذي يتعاون معهم أول مرة.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو مسلسل "جعفر العمدة "الذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

محمد رمضان وشيرين رضا يتصدران التريند

والجدير بالذكر ان تصدر اسم الفنان محمد رمضان تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر الفنان مجموعة من الصور من أحدث ظهور له برفقة صديقته شيرين رضا من عيد ميلاد الممثلة والإعلامية انجي كيوان، خلال خاصية “الاستوري” عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مش فاضي".