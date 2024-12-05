بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "ساعته وتاريخه" محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الاولى التي جاءت بعنوان "تلصص".

سبب تصدر الحلقة الاولى من مسلسل "ساعته وتاريخه"

تسلط الحلقة الأولي من مسلسل "ساعته وتاريخه" الضوء على قضايا الابتزاز الالكتروني والتي يتعرض لها الكثيرين مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدي في بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

ابطال الحلقة الاولى من ساعته وتاريخه

وتضم الحلقة الأولي نجوم من تجربة "كاستنج" التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، منهم سلمى عبدالكريم وأمنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

موعد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات "dmc" ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

تفاصيل برنامج "كاستنج"

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.