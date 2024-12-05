انت الأن تتابع خبر أميرة الصباغ تطرح كليب ولا كل الرجالة بتوقيع رودينا حاطوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت المطربة الشابة أميرة الصباغ أحدث أعمالها الغنائية بعنوان ولا كل الرجالة على خطى الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير ال"يوتيوب"، وعلى بعض المنصات الموسيقية وجميع مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

تفاصيل أغنية ولا كل الرجالة للمطربة أميرة الصباغ

وقالت أميرة الصباغ في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر بأن الكليب تم تصويره في أحد الأستوديوهات بمنطقة الجيزة، وظهرت من خلاله بـ 3 إطلالات مختلفة لتوجه رسالة للرجل مباشرة بثقة الأنثى بنفسها، لافته، بظهورها فى جو ملئ بالأناقة والجمال ليراها الرجل إمام عنيه فى قمة أنوثتها الطاغية دائماً حتى لا ينظر إلى غيرها.

أميرة الصباغ من كليب أغنية ولا كل الرجالة

وأضافت أميرة بأنها تتمني أن ينال الكليب إعجاب الجمهور لما له من جهد مبذول من كافة الصناع طوال فترة التحضير والإستعداد والتجهيز إلى مدى ظهور للنور بهذا الشكل.

كلمات أغنية ولا كل الرجالة للمطربة أميرة الصباغ

وتقؤل كلمات أغنية ولا كل الرجالة للمطربة أميرة الصباغ

فين هلاقي انا زيه حد

يملي عيني وطول بعرض

ده اللي زيه يا ناس يسد

عين الشمس ومالي مكانه

مش هلاقي انا زي طيبته

لا ف مواقفه ولا ف رجولته

حظي حلو عشان حبيبته

جايه الدنيا انا بس عشانه

راجل ولا كل الرجاله

ده فاهمني وعارف يسمعني

وبيعرف أمتي يدلعني

ده حنين قد الحنيه

بيخاف م الدنيا دي عليا

وان طال زعلي ف مره شويه

يصالحني أوام ويرجعني

فين هلاقي انا حد تاني

وقت تعبي عايش عشاني

لما اخاف م الدنيا واهرب

جوه ف حضنه انا بلقي مكاني

اللي زيه ماعدش منهم

ناس بجد تعيش ضامنهم

ناس بلاقي ف قربي منهم

راحتي سعادتي وبلقي اماني

تفاصيل كليب ولا كل الرجالة

وجدير بالذكر أن كليب ولا كل الرجالة، من إنتاج شركة "lifestylez studio" للمنتج فهد الزاهد وهو من غناء المطربة أميرة الصباغ ومن كلمات محب غبور وألحان بلال محمد وتوزيع بيشوي جميل وميكس وماستر بيشوي مجدي وصولوهات محمود شاهي وجيتارات محمد مغربي وإخراج رودينا حاطوم.

ويذكر أن آخر أغانى المطربة الشابة أميرة الصباغ فى شهر أغسطس الماضي كليب «خط أحمر»، وذلك على خطى "video lyrics"، حيث حققت نجاح ملحوظ عبر كافة مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي، وهو من كلمات لمياء فاروق وألحان تامر كروان وتوزيع إسلام الحسن وصولو اورج محمود شاهين وجيتارات ميزو ومونتاچ أحمد سليمان.

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