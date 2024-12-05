انت الأن تتابع خبر مبهر ونهضة كبيرة.. النجوم يشيدون بدور السعودية في الفن بفعاليات مهرجان البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص عدد كبير من الحاضرين في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي على الإشادة بالدورة الرابعة من المهرجان، مشيرين إلى أن هناك تطور ملحوظ في تلك الدورة ومن المتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة وهذا يدل على النهضة التي تعيشها مدينة السعودية.

نجوم الفن يتحدثون عن نهضة السعودية في الفن

وكانت الفنانة نادية الجندي من أوائل المشيدين بنهضة السعودية في الفن العربي والمصري السعودي المشترك، حيث قالت على هامش حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر: سعيدة بالنهضة اللي عملاها السعودية في الفن والمهرجان السنة دي مميز وفيه تطور، وأنا بحب السينما جدا فأي حاجة تجيلي فيها سينما بكون مرحبة بيها جدا، السينما الفترة دي في حالة انتعاشة ودع شيء يبسطني جدا.

وتحدث أحمد حلمي أيضا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن مدينة جدة وارتباطه بها، مشيرا إلى أنه كان متحمس جدا لزيارتها بسبب وجود بعد المعالم بها فكان يتشوق لمعرفة كيف أصبحت بعد كل السنوات التي مرت عليها، أما عن منى زكي فأشارت إلى أنها روح المصري الذي بداخلها يجعلها دائما مرتبطة بالمعالم الأثرية والتاريخ وغيره وهو ما تريده جدة.

رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الانظار

وخطفت رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي الأنظار على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث قالت منى زكي عن زوجها الفنان: " أحمد حلمي ملهم جدا وطول الوقت وبشوفه متعدد المواهب"، ورد عليها حلمي قائلا: أنا اكتشفت بنفسي معاها.

وأشاد محمد سامي بنهضة السعودية في الفن، مشيرا إلى أن ما فعلته السعودية يحتاج إلى سنوات لذا هو يراه مبهر للغاية .

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