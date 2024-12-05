القاهرة - محمد ابراهيم - أبرزهم نادية الجندي وأمير المصري.. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر توافد العديد من النجوم على السجادة الحمراء في مدينة جدة التاريخية، من بين الحضور الأوائل كانت النجمة نادية الجندي، طه دسوقي، أمير المصري، عمر منسي، ونور النبوي. المهرجان الذي يستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، يُقام تحت شعار "للسينما بيت جديد".

نادية الجندي

من المتوقع أن يشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر حضور العديد من النجوم البارزين، مثل أحمد حلمي، يسرا، إلهام شاهين، طه دسوقي، أمينة خليل، بشرى، أحمد داش، ليلى علوي، ياسمين صبري، ماجد المصري، المخرج محمد سامي، وآسر ياسين، حيث يستمر المهرجان حتى 14 ديسمبر في مدينة جدة التاريخية.

الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي تقدم 49 عرضًا حصريًا عالميًا، مع 10 عروض عالمية أولى و43 عرضًا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ستُعرض هذه الأفلام ضمن فعاليات المهرجان في جدة، حيث يتيح للمشاهدين فرصة اكتشاف أحدث الإنتاجات السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تضم نحو 125 فيلمًا من 50 دولة، وتحتفل بتنوع السينما العالمية، المهرجان يسلط الضوء على المواهب الصاعدة من السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع عروض مميزة تشمل 10 أفلام عالمية أولى و43 فيلمًا لأول مرة في المنطقة، ويتوقع أن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق لمواهب جديدة وتقديم أفلام مبتكرة تساهم في تطوير المشهد السينمائي في المنطقة.

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