نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح كبير وتميز.. كارمن سليمان عضو لجنة تحكيم برنامج "نجوم الغد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة كارمن سليمان كعضو لجنة تحكيم في برنامج "نجوم الغد"، والذي بدأ انطلاقه يوم الثلاثاء الماضي على قناة SBC تحت رعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

ولاقت كارمن سليمان ردود أفعال إيجابية على مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في البرنامج واكتشافها للمواهب، وجاءت مشاركتها تلك لما تتمتع به من شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي خاصة السعودية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الماضية ولما تتميز به من موهبة وصوت عربي أصيل له قاعدة جماهيرية كبيرة.

تفاصيل برنامج "نجوم الغد"

يهدف البرنامج إلى اكتشاف وتطوير المواهب الغنائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين "7 و14 "عامًا، مما يمنحهم فرصة للظهور أمام جمهور واسع.

وتضم لجنة التحكيم كل من كارمن سليمان والفنانة داليا مبارك، فؤاد عبد الواحد، والذين سيقيمون أداء المشاركين وتقديم ملاحظاتهم، ويقدم البرنامج الثنائي محمد السهلي وطارق الحربي، اللذان سيقودان المشاركين في هذه الرحلة الفنية.

ويتكون البرنامج من "13" حلقة، حيث يتكون من "11" حلقة مسجلة وإثنتان مباشرة، ويشارك في البرنامج "50" مشتركًا من مختلف البلاد العربية، في رحلة مليئة بالتحديات والمنافسة.

وفي الجانب الآخر، يشرف على تطوير مهارات الأطفال مجموعة من المدربين المتخصصين مثل أسامه فقيه، الفنان المعروف بعلمه في الأداء والنغم، وجوهرة بطرس، المعالجة الدرامية والمدربة الصوتية، ومرسيل عبد الباقي، العازف المتميز على آلات الناي والساكسفون والكلارنيت.

موعد برنامج نجوم الغد

ويذاع البرنامج مرة واحدة في الأسبوع يوم الثلاثاء على قناة "sbc"، وتعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، ويتكون البرنامج من 13 حلقة، جميعهم حلقات مسجلة عدا آخر حلقتين يتم عرضهما مباشرة على الهواء، لاختيار الفائزين في المرحلة النائية.

آخر أعمال كارمن سليمان

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، هي أغنية "اسيبلك روحي" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأغنية "أسيبلك روحي" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان مصطفى العسال، توزيع ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، إنتاج مصطفي جاد.