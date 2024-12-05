القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت موسوعة جينيس.. محمد رحيم يتحدث في حلقة مسجلة قبل وفاته عن شيرين عبد الوهاب



تحدث الموسيقار الراحل محمد رحيم عن علاقته بشيرين عبد الوهاب في حلقة مسجلة له قبل وفاته، مشيرًا إلى التعاونات التي جمعتهما وكيف تركت شيرين بصمة واضحة في مسيرته، هذه الحلقة، التي تعتبر الأخيرة له، أضافت مزيدًا من التقدير للفنانة شيرين، حيث أكد رحيم أن شيرين كانت دومًا مصدر إلهام في عالم الموسيقى العربية.

الملحن الراحل محمد رحيم

حيث قال محمد رحيم في بودكاست "كلام في الفن" مع محمد العسيري: "أول ما سمعت صوتها قولت دي فنانة كبيرة تستحق فرصة".



و تابع: "كنت حابب الشغل معاها وعايز أعمل لها شكل مختلف".



و أضاف: "كان ليها 3 أغاني بيتبادلوا المركز الأول والثاني على قائمة "بيل بورد" لمدة 11 أسبوع، ودخلت بيها موسوعة جينيس لأن المطرب اللي قبلها كان 3 أسابيع بس".



في حدث فني غير مسبوق، دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لتضيف إلى مسيرتها الفنية المليئة بالإنجازات، هذا الإنجاز جاء بعد تحقيقها رقمًا قياسيًا جديدًا في صناعة الموسيقى، لتكون واحدة من أبرز الفنانات اللواتي تركن بصمة لا تُنسى في عالم الفن.

نبذة عن الملحن الراحل محمد رحيم

يعتبر محمد رحيم هو من أكبر ملحنين وموزعين مصر كانت بداية أعماله اغنية "وغلاوتك" مع عمرو دياب في البوم "عودوني" سنة 1998 ولحن أغاني كتير منها "يونس لمحمد منير و"الليالي" لنوال الزغبي و"ولا على باله" لعمرو دياب، و"ليه بيفكرونى" لمحمد محى و"اجمل احساس" اليسا وغيرهم كتير.

وتميز خلال مسيرته الفنية الحافل بتميزه في الألحان والأعمال التي يقدمها، قدم أكثر من 50 أغنية مع أشهر مطربي الوطن العربي.

أبرز محطات مشواره الفني:

• التعاون مع كبار الفنانين: تعاون محمد رحيم مع العديد من النجوم الكبار مثل شيرين عبد الوهاب، أنغام، تامر حسني، وعمرو دياب، وقدم لهم ألحانًا متميزة حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.



• أسلوبه الفريد: يمتاز رحيم بأسلوبه الفريد في التلحين، حيث دمج بين الموسيقى الشرقية والأنماط الغربية، مما جعل أغانيه تتمتع بصوت عصري يتماشى مع جميع الأذواق.



• أغانيه الناجحة: من أشهر أغانيه التي لحنها للفنانة شيرين عبد الوهاب مثل “كده يا قلبي”، و”آه يا ليل”، بالإضافة إلى ألحانه الناجحة للفنانين الآخرين.

يعتبر محمد رحيم من الملحنين الذين أسهموا بشكل كبير في تطوير الأغنية العربية المعاصرة، وتم تكريمه في عدة مناسبات بسبب إسهاماته الفنية.