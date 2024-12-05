القاهرة - محمد ابراهيم - تفاصيل الحلقة الأولى من "ساعته وتاريخه".. توعية من الابتزاز الإلكتروني بمشاركة مايان السيد وأبطال "كاستنج"





تسلط الحلقة الأولي من مسلسل "ساعته وتاريخه"، والتي تعرض بعنوان "تلصص"، وتعرض على قناة "dmc" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، الضوء على قضايا الابتزاز الالكتروني والتي يتعرض لها الكثيرين مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدي في بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

مسلسل “ساعته وتاريخه”

وتعمل الحلقة الأولي من مسلسل "ساعته وتاريخه"، على توجيه رسائل كثيرة للتوعية عن قضايا الابتزاز الالكتروني من خلال قالب درامي، لتنتهي الحلقة بأرقام خدمات الدعم للمواطنين في الوزارات المختلفة ووزارة الداخلية مثل الإدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الانترنت.

وتضم الحلقة الأولي نجوم من تجربة "كاستنج" التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، منهم سلمى عبدالكريم وأمنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات "dmc" ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام، والرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.