مسرحية "حاوريني يا كيكي" تحقق نجاحًا ساحقًا في أول عروضها بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل مسرحية "حاوريني يا كيكي" تحقيق النجاح الجماهيري، حيث رفعت شعار "كامل العدد" في أول عرض لها مساء أمس، 4 ديسمبر، على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع العرض، مما جعل المسرحية تتصدر التريند على منصة إكس وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال المسرحية وتفاصيل العرض

تجمع المسرحية مجموعة من النجوم البارزين مثل دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان، وأحمد عبدالهادي. المسرحية من تأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة.

سعر التذاكر والطلب الكبير على العرض

تراوحت أسعار تذاكر المسرحية بين 80 إلى 800 ريال سعودي، بما يعادل نحو 10،585 جنيهًا مصريًا، ما يعكس الإقبال الكبير على مشاهدة العرض.

قصة المسرحية: منافسة وتحديات كوميدية

تدور أحداث مسرحية "حاوريني يا كيكي" في إطار كوميدي، حيث يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة باستخدام أساليبهم المختلفة من رومانسية ومال وشهامة.

لكن هذا العام، تنقلب الأمور عندما تتدخل صاحبة الفندق، مما يزيد من تعقيد المنافسة، تقع الفتاة في حيرة، حيث تبدأ في تبادل المشاعر مع الجميع.

تواصل المسرحية تواصل تحقيق نجاحات كبيرة مع كل عرض جديد، ومن المتوقع أن تظل محط اهتمام الجمهور في الأيام المقبلة.