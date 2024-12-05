نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حبيب يشيد بـ "مين يصدق؟": فيلم صادق ومهم لا تفوتوا مشاهدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر السيناريست الشهير تامر حبيب عن إعجابه الكبير بفيلم "مين يصدق؟" للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، عبر منشور مؤثر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أشاد حبيب بتميز الفيلم وروحه الصادقة والمختلفة، مؤكدًا أن العمل يستحق المشاهدة لما يقدمه من قصة مثيرة وأداء استثنائي.

إشادة خاصة من تامر حبيب



وصف تامر حبيب الفيلم بأنه عمل "صادق وفريش"، مشيرًا إلى أن المخرجة الشابة زينة عبد الباقي أظهرت موهبة واضحة وحسًّا فنيًا عاليًا.

وأضاف في منشوره:الفيلم عاملاه بنوتة شاطرة وموهوبة وذوقها متربي كويس.. اللي ربوا ذوقها كويس دول بقى صحابي وباحبهم قوي، أينعم شهادتي ممكن تكون مجروحة، بس بجد ماتفوتوش الفرجة على الفيلم لأنه بجد مختلف ومهم. أنا فرحان بيكم بجد يا شباب.

قصة مشوقة وأحداث مشحونة بالتوتر



يتناول فيلم "مين يصدق؟" قصة "نادين"، الفتاة التي تعيش حالة من الفراغ العاطفي والروحي، وتجد نفسها في علاقة مع شاب محتال يُدعى "باسم".

يقدم لها باسم نوعًا من الاهتمام الذي كانت تفتقده، لكنها تجد نفسها متورطة معه في سلسلة من عمليات النصب والمشاكل المعقدة التي تضع علاقتهما على المحك.

عرض مميز في دار الأوبرا المصرية



بلغت مدة الفيلم 120 دقيقة، وتم عرضه لأول مرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير.

العمل من بطولة جايدا منصور ويوسف عمر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف المميزين، مثل شريف منير، وأشرف عبد الباقي، وأحمد رزق، وسليمان عيد، وعارفة عبد الرسول.

فيلم يجمع بين الأصالة والتجديد



استطاعت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي أن تقدم رؤية جديدة ومختلفة للسينما المصرية، حيث ركزت على سرد قصة إنسانية مليئة بالمشاعر والتحديات.

يُعد الفيلم إضافة مميزة للمشهد الفني، وقد أشاد به الجمهور والنقاد على حد سواء، ليؤكد أن الشباب قادرون على تقديم أعمال فنية جادة ومؤثرة.

دعوة لمشاهدة الفيلم



بفضل قصته الجذابة وتمثيله الرائع وإخراجه المتميز، يعتبر "مين يصدق؟" تجربة سينمائية تستحق المشاهدة.

أشاد به كبار الفنانين مثل تامر حبيب، الذي دعا الجمهور لعدم تفويت فرصة مشاهدة هذا العمل الاستثنائي.