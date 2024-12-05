نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة يكشف عن فكرة برنامج "كاستنج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المخرج عمرو سلامة إن فكرة برنامج "كاستنج" بدأت من الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي تواصل معه وطلب منه المشاركة في برنامج ومسلسل.

وفي البداية رفض "سلامة" المشاركة، حيث لم يكن يقدم برامج، لكنه بعد الاستماع للفكرة وافق على الفور.

الوعد الحقيقي وراء حماس عمرو سلامة للبرنامج

أوضح "سلامة" في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، أن أحمد فايق طلب منه أن يكون البرنامج مختلفًا عن غيره من برامج المسابقات، وأن يستعرض كيفية اختيار الممثلين مع التأكيد على أن الوعد سيكون حقيقيًا، حيث سيبدأ المتسابق في تصوير مسلسل بعد البرنامج.

وأضاف "سلامة" أن هذا العنصر هو ما حفزه للقبول بالمشاركة في البرنامج.

تجربة فنية توثيقية من خلال "كاستنج"

أكد عمرو سلامة أن الهدف من "كاستنج" كان تقديم تجربة فنية مختلفة تشبه الفيلم الوثائقي حول كيفية اختيار الممثلين.

وأوضح أنه كان تحديًا كبيرًا، حيث كان يفكر في السبب الذي سيدفع الناس لمتابعة ذلك على الشاشة. وأضاف أن أكثر ما أسعده هو تلقيه رسائل يومية من جمهور البرنامج الذين عبروا عن رغبتهم في التمثيل.

مروة جبريل: "كاستنج" كان حلمًا تحقق

من جانبها، قالت مروة جبريل، مدربة التمثيل، إن فكرة برنامج "كاستنج" كانت أحد أحلامها منذ زمن، ولذلك تعلقت بها. وأشارت إلى أنها شاركت لأول مرة في برنامج "كاستنج" للمواهب، رغم أنها امتهنت التدريب على التمثيل لسنوات.