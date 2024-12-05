السبت.. الثقافة تقيم الصالون الثاني للطفل بمسرح السامر

القاهرة - محمد ابراهيم - تقيم وزارة الثقافة، في الثانية مساء بعد غد السبت، فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري في دورته الثانية، بمسرح السامر بالعجوزة، "دورة الشاعر الراحل أحمد زرزور"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في إطار برامج الوزارة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويقدم خلال الصالون برنامج حافل تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تفاصيل البرنامج

يتضمن البرنامج ورشا فنية تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة منها: ورشة عمل كروت بتقنية المونوبرينت (الطباعة الأحادية) باستخدام أوراق الشجر تدريب أميرة سعد، طباعة بالاستنسل تدريب نجوى إبراهيم، تشكيلات بالورق والفوم تنفيذ سارة علي، عمل ماسكات بالفوم تنفيذ رانيا محمود، مشغولات يدوية بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وورشة حكي بعنوان "ويضحك القمر" تقديم شيرين عبد المولى، بالإضافة إلى ورشة تقدمها الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بمشاركة الفنان محسن عبد الحفيظ.

برنامج ثقافة الطفل

كما يشهد الصالون عروضًا فنية بدءًا من الثالثة مساءً، ضمن برنامج ثقافة الطفل، يشارك بها فريق أجيال للعرائس، وفرقتا كورال الأطفال والفنون الشعبية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل، كما يشارك المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، بعروض لفرقة بنات وبس، وفرقة الأراجوز المصري.

وتتواصل الفعاليات في السادسة والنصف مساءً مع ندوة تابعة للإدارة العامة للثقافة العامة، بعنوان "شعر الأطفال بين الخيال والواقع" يشارك بها كل من الشاعر الكبير أحمد سويلم، الشاعر جابر بسيوني، الكاتبة صفاء البيلي، الشاعر مصطفى غنايم، الباحثة آلاء عبد الحميد، ويارا زرزور.

يدير الصالون الشاعر عبده الزراع، وينفذ من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، ويأتي استمرارا لجهود هيئة قصور الثقافة المبذولة بهدف الاهتمام بالنشء والحرص على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتنميتها.

إشكالية "مجلات الأطفال والتكنولوجيا"

وقد ناقش الصالون في دورته الأولى إشكالية "مجلات الأطفال والتكنولوجيا"، وكرم اسم الشاعر الراحل شوقي حجاب، رائد دراما الأطفال، ومن المقرر أن تطوف جولاته بقية المحافظات المصرية في الفترة المقبلة، من خلال الأقاليم الثقافية الستة.